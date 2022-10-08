الطائرات التركية تقصف مناطق وقرى في قضاء زاخو بدهوك

2022/10/08 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ دهوك

قصفت الطائرات التركية، اليوم السبت، مناطق مختلفة وقرى تابعة لقضاء زاخو في دهوك.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية اقدمت على قصف مناطق مختلفة وقرى تابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك"، مبيناً أنه "لم تعرف الى الان وقوع أي خسائر مادية او بشرية".

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