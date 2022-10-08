2022/10/08 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يكمل العراق في 10 تشرين الأوّل (أكتوبر) عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عام على الانتخابات المبكرة..تقرير : الانسداد السياسي يحرم العراق فرصاً اقتصادية هامة المركز الخبري الوطني.

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