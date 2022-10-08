2022/10/08 | 13:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يكمل العراق في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات...

ظهرت المقالة الشلل السياسي بالعراق يعطّل مشاريع الاستثمار و يغيّب الموازنة أولاً على المسلة.

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