مسرور بارزاني: الاستقرار بالعراق لن يتحقق بوجود الفساد وغياب العدالة

2022/10/08 | 13:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت 10/08/2022، ان الاستقرار...

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