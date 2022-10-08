اليوم.. “إدارة الدولة” تدخل اجتماعاً مهماً

2022/10/08 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد “ائتلاف إدارة الدولة” الذي يجمع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية الرئيسية، اجتماعاً مهماً، اليوم السبت، لمناقشة اكمال حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن “ائتلاف إدارة الدولة، بجميع قواه سيعقد، مساء اليوم، اجتماعاً مهماً في العاصمة بغداد لمناقشة اكمال حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ودفع القوى الكوردية نحو حسم خلاف رئاسة الجمهورية”.

وبينت المصادر ان “اجتماع ائتلاف ادارة الدولة، سوف يناقش قضية تشكيل وفد ممثل عنه لغرض اجراء الحوار والتفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن الحكومة المقبلة ومهامها”.

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