رئيس كتلة الفتح: لا يوجد لقاء سري جمع العامري مع الصدر.. هذا ما نعمل عليه حالياً

2022/10/08 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى رئيس كتلة تحالف “الفتح” عباس الزاملي، يوم السبت، وجود أي لقاء سري جمع رئيس التحالف هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طيلة المدة الماضية.

وقال الزاملي، إنه لا يوجد أي لقاء سري في الفترة الماضية جمع العامري الصدر، وما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح.

وأضاف أنه “نعمل على ان يكون هناك لقاء يجمع العامري مع الصدر خلال الفترة القادمة”.

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