2022/10/08 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I58EMJewFT4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الان محافظ أربيل يشارك المحتفلين بالمولد النبوي وسط أربيل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الان محافظ أربيل يشارك المحتفلين بالمولد النبوي وسط أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).