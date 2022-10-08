بطاقة 350 ميكا واط.. الكهرباء تبين لـ

2022/10/08 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي، أن محطة عكاز في الانبار ستكون جاهزة للعمل بطاقة 350 ميكا واط.

وقال العبادي لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "محطة توليد كهرباء عكاز بمحافظة الانبار تشهد الاستعدادات النهاية لتكون جاهزة للعمل".

وأضاف، أن "ملاكات الشركة العامة لأنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى والشركة المنفذة تعمل مستمر لادخال المحطة الى الخدمة بطاقة 350 ميكا واط".

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