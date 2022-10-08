2022/10/08 | 14:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. الكوردستانيون يحييون ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الكبير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PMALwYlXd2A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. الكوردستانيون يحييون ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الكبير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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