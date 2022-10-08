يعد الاول من نوعه في العراق.. العتبة الحسينية تفتتح المعرض الدولي للموارد التعليمية الطبية الحديثة (صور)

2022/10/08 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار "كربلاء بوصلة العراق الطبية"

افتتح نائب الامين العام للعتبة

الحسينية المقدسة، السبت، المعرض

الدولي للموارد التعليمية الطبية

الحديثة بحضور رؤساء جامعات واساتذة

مختصين وممثلي الجهات المشاركة وج

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