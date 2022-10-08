إيران: القبض على17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية في الاحتجاجات الأخيرة

2022/10/08 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في إيران،

العميد حسين اشتري، أنه "تم اعتقال 17

شخصا بحوزتهم أسلحة حربية في أعمال

الشغب، كانت نيتهم ​​نشر الفوضى

وتعطيل النظام والأمن".

وقال العميد أشتري، ان "الأمن اليوم ه

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