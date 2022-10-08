سجن بأمريكا يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لقضاء ليلة فيه..ما سره؟

2022/10/08 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسافر الزوار من جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى مدينة صغيرة في ولاية مينيسوتا لقضاء ليلة في السجن، ولكن هذا ليس الأمر الغريب الوحيد الذي ستجده في ويكوف

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