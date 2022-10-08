عراقيات يحتفلن بطلاقهن.. تعافٍ أم انتقام من الماضي؟

2022/10/08 | 15:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت ظاهرة احتفال النساء بطلاقهن بالمجتمع العراقي بشكل لافت، وأثيرت حولها الكثير من ردود الفعل المتباينة.فما الذي يعنيه بهجة المطلقات؟

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