"صفر ورق"..قرار جزائري بالتخلي عن طباعة أطروحات الدكتوراه

2022/10/08 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر عن تعميم سياسة "صفر ورق" في مناقشات أطروحات الدوكتوراه، من خلال إعفاء الطلبة من تقديم نسخ ورقية لأعمالهم البحثية.

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