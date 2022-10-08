2022/10/08 | 15:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نشرت قناة الحدث التابعة لمجموعة العربية السعودية خبر وفاة معتقل من...

ظهرت المقالة نائب عراقي يقاضي قناة الحدث السعودية: نشرت صورة أخي الشهيد على انه معتقل بإيران أولاً على المسلة.

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