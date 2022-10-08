الحلبوسي: العراق سيطلب من الاتحاد البرلمان الدولي إضافة بند حفظ السيادة ووقف التدخلات في شؤونه

2022/10/08 | 15:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت 10/08/2022، أن العراق سيقدم...

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