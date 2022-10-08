2022/10/08 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تحدث نجم برشلونة السابق، الأوروغوياني لويس سواريز، عن واحدة من أسوأ الذكريات له بصفوف الفريق الكتالوني خلال فترته في “كامب نو”، مؤكدا أن النادي تعامل مع الأمر بأسوأ صورة ممكنة.وقال المهاجم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “كنت أبكي كل يوم”..



سواريز: إدارة برشلونة أبعدتني عن ميسي بسبب فضيحة الفريق في 2020 المركز الخبري الوطني.

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