2022/10/08 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقاتل العقيد رحيم سنيد عند ساحة التعداد الصباحي.وذكر المصدر لـ /المركز الخبري الوطني/، ان “قاتل العقيد رحيم سنيد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقب بـ”المله”..



مصدر: قاتل الضابط سنيد كان يتصف بخلقه الرفيع بين أقرانه المركز الخبري الوطني.

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