الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا

2022/10/08 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية

أن قارة أفريقيا هي القارة الأعلى

عالميا في معدلات الانتحار.

وذكرت المنظمة في تقريرها المنشور على

موقعها الإلكتروني، أن أفريقيا تعد

الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا

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