محمد توفيق علاوي يؤكد ان العراق دولة فاشلة

2022/10/08 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

بالتأكيد العراق دولة فاشلة وبجميع

المقاييس، في الفساد هي في قمة القائمة

بمستويات قياسية لا مثيل لها في جميع

انحاء العالم، يقولون ان الفساد في

الصومال وميانمار اكثر من العراق، كل

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