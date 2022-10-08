إيران: مستعدون لتأمين منتجات الألبان والمحاصيل الزراعية لمتاجر السلسلة في روسيا

2022/10/08 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية

الإيرانية علي رضا بيمان باك، استعداد

الشركات الإيرانية لتأمين حاجة متاجر

السلسلة في روسيا من منتجات الألبان

والمنتجات الزراعية.

أدلى بيمان باك بهذا التصريح أمس الجمعة

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