الكهرباء تعلن إكمال صيانة أنبوب الغاز الإيراني المورد للمنطقة الوسطى

2022/10/08 | 15:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجرى حالياً ضخ الغاز للوصول إلى 20 مليون متر مكعب يوميا.

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