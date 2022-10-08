عمليات البصرة تكشف عبر (بغداد اليوم) اهداف الصولة الامنية الجارية بالمحافظة (تقرير)

2022/10/08 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، اخر التطورات الأمنية بالقصور الرئاسية في المحافظة.وقال قائد العمليات اللواء الركن علي الماجدي لـ (بغداد اليوم) ان "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يارلله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري وقائد القوات البرية وصلوا اليوم الى القصور الرئاسية بالمحافظة".واضاف ان "القيادات وعدت بارسال تعزيزات عسكرية الى مجمع القصور الرئاسية في المحافظة لتكون القوة الموجودة بالقصور مشتركة مع قوات الحشد الشعبي الذي ابدى تعاوناً مع القيادة بشكل كبير وساهم في تهيئة الأماكن لاستقرار اغلب القوة الأمنية في القصور".وتابع ان "القوة التي وصلت هي لواء والفوج الاول وبقي فوجين بطريقهم للمحافظة"، مشيراً الى ان "القوة ستعمل على الانتشار كسيطرات متحركة إضافة إلى أن هناك فوج سينتشر بمنطقة الصالحية في التنومة وهي الجهة المقابلة للقصور لعدم السماح بضرب القصور الرئاسية التي يتواجد فيها الجيش والحشد الشعبي".وأوضح الماجدي ان "هذا اللواء الذي سيكون تحت امرته وستكون له عدة واجبات كونه لواء يتمتع بامكانيات عالية فضباطه وجنوده اكفاء".وأكمل ان "جميع الثغرات سيتم اغلاقها بالتعاون مع شرطة البصرة مع عمليات التفتيش وتعزيز الجهد الاستخباراتي بالمحافظة وكل هذه الجهود ستصب بمصلحة المواطن".وشهدت القصور الرئاسية والمناطق المحيطة بها، خلال الايام الماضية، انفلاتاً امنياً كبيراً تزداد وتيرته يوماً بعد يوم، الأمير الذي دفع المواطنين بتلك المناطق الى مطالبة القوات الأمنية بمسك زمام الأمور للسيطرة على الأمن هناك".

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