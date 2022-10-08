فوضى على متن طائرة ’فلاي بغداد’ بسبب احتجاز مسافرين لـ6 ساعات داخلها (فيديو)

2022/10/08 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، السبت، مقطعاً فيديوياً يوثق حدوث فوضى على متن طائرة ’فلاي بغداد’ بسبب احتجاز مسافرين لـ6 ساعات داخلها.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الفيديو مشيرة الى ان سبب الفوضى هو نتيجة خلل فني بالطائرة.

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