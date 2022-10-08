أربيل.. لحظة اعتقال المتهمين بتدبير اغتيال ضابط ’اليكتي’ (فيديو)

2022/10/08 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

داهمت قوة امنية، اليوم السبت، منزلاً يجتمع فيه مجموعة من الاشخاص واعتقالهم بتهمة تدبير اغتيال ضابط بـ "اليكتي" في محافظة اربيل .

واوضح جهاز مكافحة ارهاب كردستان، امس الجمعة، تفاصيل انفجار سيارة في منطقة بختياري بمحافظة اربيل .

وقال بيان لمكافحة ارهاب كردستان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اصابة طفلين وامراتين ومصرع سائق السبارة جراء الانفجار نتيجة عبوة لاصقة".

وأشار البيان الى أن "الانفجار وقع في شارع بختياري وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

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