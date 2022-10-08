هل تؤثر مداعبة الكلاب على صحتك النفسية؟ هذا ما وجدته دراسة جديدة

2022/10/08 | 15:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أنّ مداعبة كلب حقيقي تتغلب على احتضان دمية الحيوانات المحشوّة عندما يتعلق الأمر بتحفيز الجزء من الدماغ الذي يتحكم في تفكيرنا وحل المشكلات.

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