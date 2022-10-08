2022/10/08 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dgnq7n0swBg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القصف الايراني يتصدر جلسة البرلمان العراقي .. و بايدن يستثني العراق من قرار المسيرات | نشرة الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القصف الايراني يتصدر جلسة البرلمان العراقي .. و بايدن يستثني العراق من قرار المسيرات | نشرة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).