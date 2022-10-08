خسائر اقتصادية وهجرة جماعية.. كيف يواجه العراق أزمة الجفاف المرتقبة؟

2022/10/08 | 15:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني العراق من أزمة مياه حادة بلغت مستويات قياسية مؤخرا، وسط توقعات بموسم جفاف رابع يضرب البلاد.وحذرت وزارة الموارد المائية من أن السنة الحالية من أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ عام 1930.

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