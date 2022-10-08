طعمة: قانون الاستثمار الصناعي المعدّل يرجح فرص الشركات الاجنبية على القطاع الوطني

2022/10/08 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى عضو مجلس النواب، عمار طعمة، اليوم السبت، ان قانون الاستثمار الصناعي المعدّل يرجح فرص الشركات الاجنبية على القطاع الصناعي الوطني.وقال طعمة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “موجبات تشريع هذا القانون في وقتها هو تحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني وقد منح القانون مجموعة امتيازات واعفاءات تحفز القطاع الخاص الوطني […]

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