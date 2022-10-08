2022/10/08 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، إلى إيطاليا وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المعتادة.

وكان في وداع الشيخ نواف على أرض المطار، نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة.

كان أمير الكويت عاد من إيطاليا يوم 24 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد زيارة خاصة، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.

وصدر أمر أميري في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة.وينص قانون توارث الإمارة في الكويت أنه حال المرض أو العجز أو السفر للأمير، يجوز نقل بعض صلاحياته لولي العهد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير الكويت يتوجه إلى إيطاليا لاستكمال فحوصات طبية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير الكويت يتوجه إلى إيطاليا لاستكمال فحوصات طبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).