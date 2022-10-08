مجلس النواب يبدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعـد للعمـال

2022/10/08 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأ مجلس النواب، بالقراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعـد للعمـال.

وعقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وشهدت الجلسة حضور 198 نائباً.

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