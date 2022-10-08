2022/10/08 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _bE37OYCAlI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متاهة المشهد السياسي تتسع .. والخلافات تبعد التوافق احمد الياسري / رئيس المركز العربي للدراسات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متاهة المشهد السياسي تتسع .. والخلافات تبعد التوافق احمد الياسري / رئيس المركز العربي للدراسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).