بعد الجدل في دبي.. قصة أندرو تيت من الإعلان للإلغاء

2022/10/08 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خبر استضافة مصارع مثير للجدل بمحاضرة في دبي، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتم إلغاء الفعالية بصفة نهائية.

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