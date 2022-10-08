بـ148 نقطة.. مصافي الوسط يتوّج بطلاً لأندية العراق لبناء الأجسام 2022

2022/10/08 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توّج فريق مصافي الوسط، بطلاً لأندية العراق لبناء الاجسام 2022.

وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن، إن “الاتحاد العراقي الوطني لبناء الاجسام واللياقة البدنية، اختتم فعاليات بطولة اندية العراق لبناء الاجسام للعام 2022 والتي اقيمت في محافظة كركوك، بمشاركة عدد كبير من الاندية واللاعبين واستمرت البطولة لمدة يومين متتاليين تنافس فيها خيرة ابطال العراق ولاعبي المنتخب الوطني على 10 اوزان من 60 كغم وحتى 100+”.

وأوضح أن “هذه البطولة هي الأهم في بطولات العراق، كونها تحظى بدعم جماهيري كبير ومشاركة واسعة من انديتنا ولاعبينا وظهور عدد كبير من اللاعبين الجدد الذين يعدون وافداً مهم للمنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات والمواعيد الدولية”.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي: المصافي اولاً بـ 148 نقطة وحل بغداد ثانياً برصيد 127 نقطة وسامراء ثالثاً برصيد 83 نقطة والبحري رابعاً برصيد 72 نقطة وآليات الشرطة في المركز الخامس برصيد 46 نقطة والشباب سادساً برصيد 35 نقطة.

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