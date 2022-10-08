كشف تفاصيل جديدة تتعلق بقاتل ضابط في الشرطة العراقية.. والجاني يعترف

2022/10/08 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقاتل العقيد رحيم سنيد عند ساحة التعداد الصباحي.

وذكر المصدر، ان “قاتل العقيد رحيم سنيد، أفاد أمام قاضي التحقيق بأنه لم يكن هناك تكراراً في الواجبات، وما حدث حالة هستيرية تعرض لها فجأة بسبب مشاكل كان يعانيها داخل منزله، ما سبب دخوله متأخراً للدوام”.

وأوضح المصدر، أن “القاتل كان يلقب بــ (المله)، بسبب خلقه الرفيع بين أقرانه”، مضيفا ان “إفادة الشهود وكاميرات المراقبة أثبتت أنه لم يكن هناك شيء مخالف للتعليمات العسكرية قد ارتكبها الضابط المجنى عليه بحق الجاني”.

وصباح اليوم السبت، أفاد مصدر أمني، بأن قوة أمنية تمكّنت من اعتقال المنتسب الذي أقدم على قتل العقيد رحيم سنيد، آمر شرطة نجدة الجزيرة أثناء التعداد الصباحي ضمن محافظة ذي قار.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن العقيد (رحيم سنيد راشد) مواليد 1968، معاون مدير النجدة في ذي قار وآمر قاطع نجدة الجزيرة، وقد قتل على يد العريف (مصطفى شمخي رهيف) مواليد 1987 في المديرية، فيما تشير مصادر أمنية إلى أن سبب إطلاق النار هو “تكرار العقوبة” من الضابط الضحية بحق المنتسب الجاني.

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