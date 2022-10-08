بعد فقدان 800 مليون دولار.. البرلمان يوجه دعوة للحكومة

2022/10/08 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم

السبت، الجهات الحكومية والرقابية إلى

منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في

هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين

انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، بعد

تأكد وجود سرقة في إ

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