مجلس النواب يباشر بقراءة مشروعي قانون التجاوزات والاستثمار المعدني

2022/10/08 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مجلس النواب، اليوم السبت،

بالقراءة الأولـى لمشروع قانون معالجة

التجاوزات السكنية ومشـروع قانون

الاستثمار المعـدني.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،

في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية،

أن

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