هالاند يدافع عن رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

2022/10/08 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع المهاجم النرويجي إيرلينغ

هالاند، للدفاع عن رقم تاريخي في الدوري

الإنجليزي، عندما يواجه فريقه مانشستر

سيتي ضيفه ساوثهامبتون، اليوم السبت،

في المرحلة العاشرة من "البريمييرليغ.

ووفقا للحساب الرسمي

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