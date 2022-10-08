الطاقة النيابية تطالب بسحب مسودة قانون وزارة الكهرباء من جدول أعمال البرلمان

2022/10/08 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، السبت، بسحب مسودة قانون وزارة الكهرباء من جدول أعمال البرلمان.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب خالد حسن السامرائي وحضور اعضائها لمناقشة عدة محاور منها قانون الوزارة والربط الكهربائي مع الاردن".

وأضافت، أن "اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على مسودة قانون وزارة الكهرباء وطلبت سحبه من جدول اعمال المجلس لدراسته ووضع التعديلات المناسبة له بما يضمن تحقيق المصلحة للمواطنين"، مبينة أن "اللجنة ناقشت ملف الربط الكهربائي بين العراق والاردن حيث قررت ارسال كتاب الى وزارة الكهرباء يتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية بهذا الشأن".

واختتمت الدائرة الاعلامية بيانها، بأن "اللجنة تواصل نقاشاتها المتعلقة بمخرجات اجتماعات اللجنة الفرعية مع وزارة الكهرباء للاتفاق على آلية التواصل مع الجهات المذكورة في التوصيات لأجل الوصول الى نتائج مرجوة من شأنها تذليل معوقات عمل وزارة الكهرباء في أداء مهامها وتقديم خدمة حقيقية للمواطن".

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