المرور العامة تحذّر من مكاتب نصب واحتيال

2022/10/08 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية المرور العامة ، اليوم السبت، تحذيرا من مكاتب نصب واحتيال يدعون إصدار إجازات دولية.

وقالت المديرية في بيان صحفي ان “الاجازة الدولية الرسمية تصدر من مديرية المرور العامة فقط وحسب الضوابط والقوانين”.

واضافت المديرية “قد تم رصد بعض المكاتب في مواقع التواصل الاجتماعي تحاول استغلال المواطن والنصب والاحتيال عليه باسم الاجازة الدولية”.

وتابعت ” ندعوكم للحيطة والحذر ، وقد وجه مدير المرور العام الاقسام الامنية وهي (استخبارات)المرور والشؤون الداخلية لملاحقة هذه المكاتب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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