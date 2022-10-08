تسعة قتلى في انفجار بمحطة للوقود في إيرلندا

2022/10/08 | 16:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبلن,-(أ ف ب) – أعلنت الشرطة الايرلندية السبت ان تسعة اشخاص على الأقل قتلوا في انفجار في محطة للوقود في كاونتي دونيغال بشمال غرب ايرلندا.وقالت الشرطة في منتصف النهار أنّ عدد القتلى ارتفع من سبعة إلى تسعة.وأوضحت أنّ ثمانية أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن “البحث عن ضحايا آخرين […]

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