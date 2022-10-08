قابلوا أطول قط أليف في العالم.. كم يبلغ طوله؟

2022/10/08 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن قط في ولاية ميتشيغان من حفر اسمه بسجلات الأرقام القياسية.ويبلغ طول القط “فنرير” 18.8 بوصة أي 47.8 سنتيمتراً، ما يجعله أطول قط أليف في العالم، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية

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