2022/10/08 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات بغداد يوجه بفتح جسري الجمهورية والسنك أمام حركة السير

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