البرلمان يقرر اضافة فقرة جديدة لجدول اعمال جلسة الثلاثاء

2022/10/08 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادقررت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، إضافة فقرة جديدة الى جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل.وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة وتابعته (بغداد اليوم)، انه "بناءً على الطلب المقدم من 25 نائبا والطلب المقدم من لجنة الزراعة النيابية؛ تقرَّر إضافة فقرة إلى جدول أعمال يوم الثلاثاء المقبل".وأضاف ان "الفقرة تتضمن استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة مواضيع شح المياه، والخطة الزراعية، وتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية".

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