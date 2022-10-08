إعادة افتتاح الجسر المعلق وسط بغداد

2022/10/08 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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القوات الامنية تعيد فتح الجسر المعلق امام حركة المركبات بعد ماكانت فقط لحاملي باجات الخضراء

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