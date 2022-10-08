قراءة مقتضبة حول قرار اوبك بلص الاخير بتخفيض الانتاج

2022/10/08 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زيد نجم الدين

قرار اوبك بلص الاخير بخفض الإنتاج له

مبررات فنية معقولة تتعلق بمخاطر

الركود الاقتصادي و رفع الفائدة على

الدولار و الحاجة الملحة لخلق اجواء من

الاستقرار تطمئن المستثمرين في قطاع

ال

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