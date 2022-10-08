2022/10/08 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتهاء جلسة البرلمان..إعادة فتح

جميع الطرق المغلقة في بغداد

يتبع ..

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