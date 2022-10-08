مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الإثنين المقبل ويقرر استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية

2022/10/08 | 17:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب، اليوم السبت (8 تشرين الأول 2022)، جلسته إلى يوم الإثنين المقبل.

وافتتح رئيـس مـجلـس الـنواب محمـد الحلبوسي، السبت، أعـمـال الجلسة رقم (3) للبرلمان للفصل التشريعي الثاني، بحضور 198 نائباً.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن “مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل”.

وخلال الجلسة، قررت رئاسة البرلمان استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة مواضيع شح المياه الثلاثاء المقبل.

وقال الحلبوسي في بيان، إنه “بناءً على الطلب المقدم من 25 نائبا والطلب المقدم من لجنة الزراعة النيابية؛ تقرَّر إضافة فقرة إلى جدول أعمال يوم الثلاثاء المقبل تتضمن استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية”.

وأضاف، أن “الاستضافة ستناقش مواضيع شح المياه والخطة الزراعية، وتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية”.

ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بالتحقيق في أحداث القصف على الأراضي العراقية.

وذكر بيان، أن “الحلبوسي وجه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعرفة إجراءاتها بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن تقدِّم التقرير إلى مجلس النواب”.

وأعلن الحلبوسي في وقت سابق من اليوم، ان المجلس يعتزم تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الإعتداءات المستمرة على أراضيه.

وفي سياق جلسة اليوم، أدى عدد من النواب البدلاء، اليمين الدستورية ضمن أعمال مجلس النواب، وهم كريم حسين عليوي سهيل السراي، نادية محمد جبر كمبش العبودي، سعود سعدون علي صالح الساعدي، وحسين مؤنس فرج عبد الرضا.

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