بتوجيه من الحلبوسي.. وزيرا المالية والتخطيط تحت قبة البرلمان غدا

2022/10/08 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اللجنة المالية باستضافة وزير المالية وكالةً ووزير التخطيط والكوادر المتقدمة المعنية بتنفيذ خطة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية غداً.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوجِّه اللجنة المالية النيابية باستضافة وزير المالية وكالةً ووزير التخطيط والكوادر المتقدمة المعنية بتنفيذ خطة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية غدا؛ للوقوف على التقاطع الحاصل بتنفيذ القانون بين الوزارتين، وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال الجلسة المقبلة”.

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