عمليات بغداد تفتح جسري الجمهورية والسنك أمام حركة السير

2022/10/08 | 17:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، السبت 8/10/2022، بفتح...

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